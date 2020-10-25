استطلاع «البيان »: %62يرون التوعية حلاً لعدم إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد 62 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تطويق مخالفات عدم إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة يحتاج إلى تعزيز التوعية المرورية، في الوقت الذي ذكر 38% أن تطويق المشكلة يحتاج تشديد العقوبات، وذلك عبر موقع «البيان» الإلكتروني.

وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر حساب «البيان» في «تويتر» ذكر 56% من المستجيبين أن إنهاء القضية يحتاج تعزيز التوعية المرورية، بينما أجاب 44% أنها تحتاج تشديد العقوبات.

وأكد المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن تكثيف الحملات المرورية لتوعية الجمهور والسائقين يطوّق مخالفات عدم إفساح الطريق لمركبات الإسعاف والطوارئ والشرطة، مبيناً أن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة نظمت العديد من حملات التوعية وبعدة لغات استهدفت كافة السائقين، حيث كانت هناك رسائل يومية عبر وسائل التواصل المختلفة لتنبيه الجمهور بضرورة إفساح الطريق لكافة مركبات الطوارئ، وذلك تعزيزاً للبيئة الآمنة للطرق وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية حكومة الإمارات.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إنه تم تشديد العقوبة على السائقين الذين لم يفسحوا الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية، ونتيجة لذلك كان هناك التزام ملاحظ من قبل السائقين، فأصبح السائق مجرد أن يرى سيارة الإسعاف يخلي الطريق فوراً، وكان في السابق إذا رأى بعض السائقين مركبة الإسعاف يذهبون إلى كتف الطريق والذي خصص في الأساس إلى مركبات الطوارئ بهدف الوصول إلى مبتغاهم بعيداً عن الزحمة، فبالتالي تصبح المخالفة مخالفتين .

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