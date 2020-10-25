تنظيم مجلس متعاملي إقامة دبي الثالث افتراضياً

المصدر: دبي- البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب بدبي مجلس متعاملي إقامة دبي الثالث افتراضياً تحت شعار «بثقتكم نصمم خدماتنا»، جمع عدداً من المتعاملين والمسؤولين في إقامة دبي، وذلك وفقاً لاستراتيجيتها في تبادل الأفكار الجديدة، وطرح التحديات والحلول، التي من شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات المقدمة لهم في بيئة تفاعلية، بما يحقق لهم السعادة، بحضور العقيد عبد الصمد حسين نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، والمقدم جمال بن حماد مدير إدارة أذونات الدخول والرائد سالم محمد بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي إقامة دبي.

وأكد العقيد عبد الصمد حسين أهمية هذه اللقاءات في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز سعادة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيراً إلى أن إقامة دبي واحدة من الجهات الحكومية الرائدة في تفعيل مختلف القنوات المبتكرة لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال مختبرات الابتكار التي تنظمها الإدارة بشكل دوري، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمتعاملين وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تحقق السعادة لهم، وتعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات. ومن جانبه قال الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين: إن إقامة دبي ركزت في برامجها وخططها لتوفير خدمات متميزة وغير مسبوقة تواكب تطلعات الحكومة المستقبلية، وتلبي تطلعات المتعامل وتحقق السعادة له .

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