أكاديمية الإعلام الجديد تعزز المحتوى العربي الرقمي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عقد تعاون مع صانعة المحتوى العربية الشهيرة، العراقية الجنسية، مينا الشيخلي، لإبراز رسالتها، وإثراء المحتوى الذي تقدمه ضمن كافة حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتطوير وإدارة كافة شراكاتها الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الأكاديمية لتسخير نفوذ صنّاع المحتوى العرب، والتعاون معهم لدعم مسيرتهم من جهة، ولتعزيز المحتوى العربي الإيجابي عبر منصات التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

ويشكل التعاون الاستراتيجي بين صانعة المحتوى الشهيرة مينا الشيخلي، التي يتابع منصاتها الإعلامية أكثر من 5 ملايين متابع حول العالم، اعترافاً بالدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية في تحقيق إضافة نوعية لمشهد المحتوى الرقمي العربي، ليعكس نجاح أكاديمية الإعلام الجديد، في فتح آفاق جديدة وواسعة أمام صنّاع المحتوى العرب، لصناعة محتوى إيجابي، يعزز مكانة المنطقة العربية في مجال الإعلام الرقمي الجديد.

محتوى

وتتميز مينا الشيخلي بمحتواها الجذاب والمعاصر، الذي مكنّها من إيجاد مكانة خاصة لنفسها على ساحة التواصل الاجتماعي، جسدتها في القيم والمبادئ والرؤية في منشوراتها وتواصلها مع متابعيها، حيث يتضمن مواضيع متنوعة، من بينها التصميم الداخلي والصحة والجمال والطاقة الإيجابية. ويركز المحتوى الرقمي الذي تقدمه الشيخلي، على كسر الصورة النمطية عن المحتوى العربي، ودور صنّاع المحتوى العرب، حيث تبرز مينا على الساحة، كواحدة من صنّاع المحتوى الأسرع انتشاراً، واللاتي يتمتعن بأسلوب حيوي وشبابي مُلهم.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «لطالما سعينا في أكاديمية الإعلام الجديد، إلى دعم المحتوى الخلاق والهادف في المنطقة العربية، ونستكمل هذه الرؤية اليوم، بالإعلان عن تعاوننا مع مينا الشيخلي، لتعزيز رسالتها المتعلقة بصناعة المحتوى، الذي ينسجم مع أهداف الأكاديمية، خاصةً أنها واحدة من المواهب المؤثرة في العالم العربي، والتي نجحت من خلال محتواها المميز، في كسر العديد من الصور النمطية السائدة. وما هذا التعاون إلا انعكاس لأهداف الأكاديمية، ورؤيتها المتعلقة برعاية صناّع المحتوى البارزين، والمؤهلين لنشر الرسائل الإيجابية عن العالم العربي».

وبدورها، قالت مينا الشيخلي: «أنا سعيدة بشراكتي مع أكاديمية الإعلام الجديد، والتي أتشارك معها الرؤية المشتركة حول أهمية صناعة محتوى رقمي هادف في العالم العربي، ومتأكدة أن تضافر جهودنا، وتناغم خبراتنا معاً، سيساعدنا في تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة في مجال صناعة المحتوى، ويمكنني من تقديم رسالة إعلامية عربية ذات مصداقية عالية، تضيف إلى سمعتي، وتفيد متابعيّ، وتعزز الثقة بالإعلام الرقمي العربي، القادر على فرض وجوده في الإعلام الرقمي العالمي».

وتعمل أكاديمية الإعلام الجديد على النهوض بالإعلام العربي، ورعاية صنّاع المحتوى، لتغيير المفاهيم المتعلقة بصناعة المحتوى في العالم العربي، والاستثمار في المواهب العربية، وتعزيز مهاراتها لإعادة صياغة المحتوى الرقمي التقليدي في المنطقة .

برنامج رعاية

يبرز برنامج رعاية مؤثري التواصل الاجتماعي، كأحد أهم البرامج التي تستهدف الارتقاء بالمواهب، وصياغة المحتوى الرقمي، الذي يخدم المسيرة الإعلامية العربية. ويشرف على هذا البرنامج، الذي أطلقته الأكاديمية في يونيو 2020، مع افتتاحها أمهر وأشهر الخبراء الإعلاميين العالميين، ويستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث يتضمن تدريباً مكثفاً على مدار 12 أسبوعاً، يتم خلاله رعاية المواهب العربية في مجال الإعلام الرقمي، ومساعدة صنّاع المحتوى على تحسين المحتوى الرقمي الذي يوفرونه، ويدعمهم في تعزيز علامتهم التجارية .

ويقوم القائمون على البرنامج، بعملية اختيار دقيقة لـ 20 من صنّاع المحتوى المتميزين بمحتوى متخصص عن مواضيع متنوعة، اقتصادية أو صحية أو تكنولوجية، وغيرها من المواد التي تثير اهتمام المتابعين في المنطقة.

وحول برنامج رعاية مؤثري التواصل الاجتماعي، أضاف العوضي قائلاً: «يعتبر هذا البرنامج، نقلة نوعية في مجال الإعلام الرقمي، ولا نظير له في المنطقة والعالم، حيث إن صنّاع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، يصلون إلى بيوت الجميع، عبر هواتفهم، ومن دون ضوابط أو حدود ».

صانع محتوى

منذ انضمامه لبرنامج رعاية مؤثري التواصل الاجتماعي يظهر اسم أحمد المرزوقي، مهندس إماراتي وصانع محتوى اقتصادي، يهتم بنشر المعلومات والتحليلات الاقتصادية بشكل سلس وممتع، ليكون في متناول كافة المتابعين، على اختلاف شرائحهم. تمكن أحمد من زيادة عدد متابعيه على إنستغرام بنسبة 36 %. كذلك الأمر بالنسبة للمحللة الرياضية، نبأ دبّاغ، التي تمكنت بفضل برنامج الأكاديمية، من تطوير محتواها الرياضي الطريف والمفيد في آن معاً، واستطاعت توسيع انتشارها بنسبة 30 %، ليصل عدد متابعيها إلى 380 ألف متابع . أما عبد الله العلي، الرياضي الإماراتي وخبير التغذية المعتمد، فيستمتع المتابعون بمنشورات حسابه على إنستغرام، خاصةً أنه يمثل دولة الإمارات ضمن فريق الجوجيتسو الوطني .

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