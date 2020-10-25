صندوق الوطن يرصد مليون درهم لتعزيز ريادة الإمارات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق الوطن عن توقيع اتفاقية بحثية، بالتعاون مع جامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تطوير الحوسبة المعرفية باستخدام تصاميم مبتكرة ومواد عالية الجودة، ويأتي دعم هذا المشروع ضمن برنامج «الأبحاث التطبيقية والتطوير»، الهادف إلى خلق مخرجات اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدولة، من خلال سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في الدولة.

ويهدف المشروع الذي يحمل عنوان «تطوير أسلاك نانوية من مواد متغيرة الطور لتطبيقات الذاكرة»، والذي تبلغ ميزانيته مليون درهم إماراتي، إلى اكتشاف إمكانية تطوير مواد جديدة لزيادة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الحوسبة في الذاكرة، وذلك في مجال هيكلة نون فون نيومان.

وحول الموضوع قال أحمد محمود فكري المدير العام لصندوق الوطن بالإنابة: «مع كشف الباحثين عن أول حوسبة في الذاكرة، نرى مستقبل الحوسبة المعرفية في تطوير عمليات المعالجة المتزامنة وعمليات الذاكرة، وتعتمد الحوسبة في الذاكرة على أجهزة ذاكرة نانو مقاومة ومصنوعة من مواد معينة، مثل تيلورايد الجرمانيوم (جي تي) كونها واحدة من أكثر المواد قابلية للتطبيق. ومن هذا المنطلق تم إنشاء هذا المشروع لاستكشاف إمكانية تطوير هذه المادة إلى أسلاك نانوية، وذلك بهدف إحداث قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي».

عقول مفكرة

وأضاف: «نحن محظوظون بوجود أبرز العقول المفكرة، والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلم الآلة وجميع المجالات المختصة بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في دولتنا. وحيث إن الباحثين من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة في طليعة هذا المجال نتوقع أن يشهد هذا المشروع تطورات كبرى في الوصل بين معالجة البيانات والذاكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما سيعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال».

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة الدور الريادي للجامعة في إجراء بحوث عالية الجودة لدعم الأجندة الوطنية للدولة.

مشروع

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يهدف إلى صناعة الأجهزة، التي تعتمد على الأسلاك النانوية، والبحث في فعالية أدائها الكهربائي ».

خصائص

الهدف من آخر المشاريع التي تم منحها ضمن برنامج «الأبحاث التطبيقية والتطوير» هو تحسين خصائص المواد المستخدمة في أجهزة إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير تصميم أجهزتها لتمكين الحوسبة في الذاكرة.

تطوير

يستكشف المشروع تطوير مادة تيلورايد الجرمانيوم المتغيرة الطور لتطبيقات الذاكرة ومعالجة البيانات في آن، ما يتيح إجراء عمليات حسابية فعالة في الذاكرة ذات طاقة منخفضة للغاية وذاكرة عالية الكثافة، كما سيتم التحقيق في وظائف مادة (جي تي) GeTe باستخدام أقطار تصل إلى 10 نانومتر أو أقل- والتي تعد تفاوتات لم يتم تحقيقها من قبل.

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