إغلاق 4 مغاسل ومركز لياقة في دبي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مغاسل ومركز لياقة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بعد أن نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على 283 مؤسسة، خلال 23 أكتوبر الجاري، وتم تحرير 5 مخالفات وتوجيه 45 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 81%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 228 مؤسسة.

التزام

وتواصل بلدية دبي القيام بالحملات التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كل المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

تدقيق

ويحرص مفتشو البلدية على القيام بالجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها أو توزيعها على كل الجهات المذكورة، والتي تم نشرها كذلك عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي، حيث يتم التدقيق على جميع الاشتراطات من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير. كما واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وتم أول من أمس مخالفة 3 منشآت متنوعة، شملت منشأة لتجارة المنسوجات والأقمشة، ومجمعاً استهلاكياً، ومنشأة تجارة عامة، وذلك في مناطق الحمرية، وسكة الخيل. وقد تمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل الأنشطة المذكورة، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 147 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

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