«طرق دبي» ترصد مليوني نقطة في «نول بلاس» عبر كنز افتراضي احتفاء بيوم المواصلات

المصدر: دبي- البيان

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم، الاحتفال بـ «يوم المواصلات العامة» في نسخته الحادية عشرة، عبر فعاليات متنوعة ومتميزة تستمر حتى تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد للحدث الرئيس من كل عام، أبرزها تخصيص جوائز في الأول من نوفمبر بواقع مليوني نقطة في نظام «نول بلاس»، من خلال لعبة افتراضية على موقع الهيئة الإلكتروني تحت مسمى: «البحث عن الكنز الافتراضي».

وقالت روضة المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن حرص الهيئة على الاحتفال بيوم المواصلات العامة كل عام، ينطلق من تعزيز دورها في حماية البيئة من البصمة الكربونية الناجمة عن استخدام المركبات الخاصة للأفراد، وذلك عبر تحفيز مختلف شرائح المجتمع على ارتياد وسائل النقل الجماعي، موضحة أن الفعالية الرئيسة تبدأ في الأول من نوفمبر المقبل، وهي عبارة عن لعبة يتم تحميلها على الموقع الإلكتروني للهيئة تحت مسمى: «البحث عن الكنز الافتراضي»، وهي تتيح للمستخدم البحث عن نقاط الذهب المتوفرة في وسائل النقل الجماعي بكل أنواعه، حيث يتم تحديد سبعة فائزين ممن تمكنوا من العثور على أكبر عدد من النقاط، حيث يحصل الفائز الأول على مليون نقطة ولاء من نظام نول بلس، والثاني على نصف مليون نقطة، والثالث على ربع مليون نقطة، والرابع على مئة ألف، يليهم ثلاثة فائزين بواقع 50 ألف نقطة لكل منهم، وذلك بإجمالي مليوني نقطة، مشيرة إلى أن نظام نقاط نول بلاس الموجود في بطاقات نول هو عبارة عن توفير نقود على شكل نقاط، تتيح لمستخدميها الاستفادة منها خلال التنقل في وسائل النقل الجماعي أو دفع قيمة مشترياتهم في نحو 11 ألف محل ومتجر معتمد في هذا النظام .

وأضافت: «إن هذه الفعالية سوف يسبقها فعالية تبدأ من اليوم الأحد وحتى الأول من نوفمبر، وهي عبارة عن زيادة كل نقطة ولاء مستخدمة خلال التنقل بجميع وسائل المواصلات العامة إلى ثلاثة أضعاف، ما يعني زيادة رصيد الراكب من هذه النقاط، موضحة أن الفعاليات تتضمن مشاركة شركة «فوكس سينما» منح مستخدمي المواصلات العامة 100 تذكرة سينما، منهم 60 يتم توزيعها في محطات المواصلات العامة، و40 تذكرة عبر الإجابة عن أسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تقدم شركة «نون» رعاية لحملة الترويج للحدث.

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