207 من القضاة والمحامين يشاركون بورشة في أكاديمية أبوظبي القضائية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول «الدليل الإرشادي لإصدار أوامر الأداء في المواد التجارية»، وذلك عبر المنصة التدريبية للأكاديمية؛ بمشاركة 207 من أعضاء السلطة القضائية، وأعوان القضاة في دائرة القضاء بأبوظبي، إضافة إلى المحامين المقيدين لدى الدائرة.

وأوضحت الأكاديمية أن الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام؛ تأتي استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي، عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة. وفي إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التي تتضمن ورشاً ودورات تدريبية للقضاة في كل الدوائر، بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وفي كلمة الورشة الافتتاحية، رحب المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء في أبوظبي؛ بالمشاركين، موضحاً أن الورشة تهدف إلى إثراء الفكر القانوني والقضائي التداولي للمشاركين .

من جهته أوضح المستشار سلطان النيادي رئيس المحكمة التجارية في أبوظبي؛ خلال إدارته لفعاليات الورشة أن نظام أوامر الأداء هو أحد النظم الأساسية لاقتضاء الحق بشكل ناجز، وتعزيز معايير الكفاءة القضائية، وهو ما حرص عليه المشرع الإماراتي وفق التطور التشريعي للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، وأيضاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

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