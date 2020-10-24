الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 إلى 26 تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:32 والمد الثاني عند الساعة 19:37.

والجزر الأول عند الساعة 13:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:27، وفي الخليج العربي يكون الموج متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الاول عند الساعة 12:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 21 70 15

دبي 36 23 65 10

الشارقة 38 17 65 10

عجمان 37 20 70 15

أم القيوين 36 16 70 10

رأس الخيمة 36 14 70 15

الفجيرة 34 22 40 10

العين 35 22 40 10

ليوا 37 19 95 10

الرويس 32 19 80 40

السلع 33 18 80 30

دلما 34 25 70 40

طنب الكبرى 35 25 75 35

طنب الصغرى 35 25 75 35

أبو موسى 35 24 70 30

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