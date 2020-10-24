السفير الأمريكي يطلع على آخر تطورات تجارب لقاح "كوفيد - 19" في الإمارات

المصدر: وام

اطلع سعادة جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة - خلال زيارته شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" - على آخر التطورات الخاصة بتجارب لقاح "كوفيد - 19" والتي شهدت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإثبات سلامته وفعاليته.

والتقى كل من الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات، في شركة "صحة"، والدكتورة نوال الكعبي المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة"، رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمرض "كوفيد-19"، مع السفير الأمريكي والسيدة أليسون ديلورث، المستشارة الاقتصادية، والسيدة سوزان ھولمز، مساعدة بالقسم الاقتصادي في السفارة.

واصطحب الدكتور مروان، والدكتورة نوال، سعادة السفير الأمريكي والوفد المرافق له في جولة في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" حيث أقامت شركة "صحة" مركزاً لإجراء التجارب السريرية و زودته بالممارسين الصحيين المتخصصين للإشراف على هذه التجارب، بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة "جي 42 للرعاية الصحية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، حيث جاءت هذه التجارب تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على هذا الوباء العالمي، ومساهمات الإمارات البارزة في المجال الصحي على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة نوال الكعبي أن "صحة" وبتوجيهات من القيادة الرشيدة وفرت كل سبل النجاح للتجارب السريرية، والحمد لله فقد تكللت الجهود التي بذلت في نجاح التجارب، وتوفير اللقاح اللازم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حيث بدأت دولة الإمارات في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين في الخطوط الأمامية، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازات دولة الإمارات ومساهماتها البارزة في المجال الصحي على مستوى العالم.

وأشادت بالتجاوب الكبير من قبل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الذين سارعوا للتطوع والمشاركة في التجارب السريرية في حملة "لأجل الإنسانية" مما كانه له أبلغ الأثر في انجاح هذه التجارب.

يذكر أن التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح كوفيد - 19 من إنتاج شركة (سينوفارم سي إن بي جي) و "جي 42 للرعاية الصحية" تمت في إطار التعاون بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "صحة"، تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وجهود التعاون الدولية التي احتضنتها أبوظبي في إطار التزام حكومة الإمارات والهيئات الصحية بإيجاد علاج لأكبر تحد شهدته البشرية في القرن الـ 21 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز