بلدية دبي تغلق 4 مغاسل ومركز لياقة وتخالف 5 مؤسسات

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مغاسل ومركز لياقة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بعد أن نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على 283 مؤسسة، في 23 أكتوبر الجاري، وتم تحرير 5 مخالفات وتوجيه 45 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية فيها لجميع المؤسسات 81 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 228 مؤسسات.

التزام

وتواصل بلدية دبي القيام بالحملات التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

تدقيق

ويحرص مفتشو البلدية على القيام بالجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بجيمع الاجراءات التي تم الاعلان عنها أو توزيعها على كافة الجهات المذكورة، والتي تم نشرها كذلك عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي، حيث يتم التدقيق على جميع الاشترطات من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات إلى جانبى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز