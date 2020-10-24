محمد بن راشد: العَلم رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا للإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العلم هو رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات، داعياً سموه المواطنين والمؤسسات والوزارات إلى رفع علم الدولة موحداً يوم 3 نوفمبر في الحادية عشرة صباحاً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في 3 نوفمبر الحادية عشرة صباحاً في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا».

ويرسخ الاحتفال بيوم العلم مجموعة من القيم، تتصدرها الوحدة الوطنية وإعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة.

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: العلم رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا للإمارات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز