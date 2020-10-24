«رسالة تسامح من الإمارات إلى العالم» غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تطلق وزارة التسامح والتعايش، غداً، المنتدى الافتراضي تحت عنوان «رسالة تسامح من الإمارات إلى العالم»، بمشاركة واسعة من القيادات الدينية لمختلف الأديان وعدد كبير من الكتاب والمفكرين والمسؤولين، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التعايش والسلام بين شعوب العالم من مختلف الأديان والجنسيات والأعراق.

فعاليات

ويدير فعاليات المنتدى الدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وستنطلق أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ثم كلمات لممثلي مختلف الأديان.

حيث سيشارك في الحديث الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والأسقف بول هيندر النائب الأعلى للكنيسة لجنوب المنطقة العربية، وراجو شروف الممثل الرسمي للمعبد الهندوسي بدبي، وغريغوريوس خوري أسقف الإمارات للروم الأرثوذكس، وماركوس أوتس رئيس كنيسة يسوع المسيح عليه السلام المرمونية وسورندر سينغ كندهاري رئيس المعبد السيخي غورو ناناك دربار بدبي، والقس مينا حنا من كنيسة مارمينا في جبل علي دبي وممثل أبرشية الخليج، والحاخام يهودا سارنا المدير التنفيذي لمركز برونفمان للحياة الطلابية اليهودية - جامعة نيويورك.

قيم

وأنهت وزارة التسامح والتعايش استعداداتها لإطلاق الملتقى في إطار حرصها على دعم وتعزيز قيم التسامح والسلام والعيش المشترك بين الجميع، وهي رسالة تتبناها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس فينا جميعاً قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والترحيب به، واحترام التعدد، حتى أصبحت هذه القيم من الأسس الرئيسية التي قام عليها المجتمع الإماراتي المرحب بالجميع، وسارت عليها قيادتنا الرشيدة من بعده حتى أصبحت الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش.

ومن أهم الداعمين لقضايا السلام على مستوى العالم، حيث تعتبر وزارة التسامح هذا الملتقى رسالة سلام ومحبة وتعايش لكل شعوب العالم، وتعد المشاركة الواسعة لرجال الأديان المتعددة، من الجهود الإيجابية لإبراز الوجه المشرق للأديان التي تدعو إلى التعايش والمحبة والسلام بين الجميع.

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