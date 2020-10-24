«كهرباء دبي» تنظم جلسات وندوات نقاشية خلال معرض «الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

تعقد هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الجلسات والندوات النقاشية الافتراضية المتخصصة على هامش الدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، المقام بالتزامن مع الدورة الـ 22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، اللذين يعقدان عبر منصة افتراضية على الإنترنت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»، إن النسخة الاستثنائية ثلاثية الأبعاد من «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتيح الوصول إلى عدد أكبر من الزوار والمهتمين دون الحاجة إلى السفر..

مشيراً إلى أن «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» يعتبران ملتقيين مهمين يجمعان الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وآلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والبيئة والاستدامة وإدارة النفايات والأبنية الخضراء بما يتيح لهم عقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق وأحدث الحلول المتطورة التي تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتناول الجلسات النقاشية على مدار أيام معرض «دبي للطاقة الشمسية» الثلاثة مجموعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل الطاقة وتعزيز مرونة أصول وشركات الطاقة المتجددة على ضوء الأزمة الصحية التي أنتجتها جائحة (كوفيد 19) حول العالم وأحدث ابتكارات ومشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة،.

ويشهد اليوم الأول من المعرض عقد أربع ندوات نقاشية تركز على سبل تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيفية ابتكار محفزات لتعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة حول العالم والحد من ظاهرة التغير المناخي.

وفي اليوم الثاني للمعرض تنظم الهيئة جلسة طاولة مستديرة بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين؛ إضافة إلى أربع ندوات نقاشية حول كيفية تصميم وبناء مشاريع تنافسية تعتمد على الطاقة الشمسية؛ وصيانة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة بالاعتماد على البيانات؛ وتطوير إعادة تأهيل المباني في الإمارات.

ويتضمن اليوم الثالث جلسات نقاشية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات المتعلقة بسوق المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها؛ وتطور الألواح الشمسية الكهروضوئية؛ كما يشتمل على عروض تقديمية لمركز الابتكار التابع للهيئة، إضافة إلى ندوات حول الجوانب الفنية والتجارية والصناعية المتعلقة بلامركزية الطاقة الشمسية.

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