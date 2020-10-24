محطة الغبيبة للحافلات نموذج عصري مبتكر

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

حرصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اختيار تصاميم فريدة ومبتكرة لمحطات وسائل النقل الجماعي المختلفة في دبي، سواء كانت محطات مترو أو حافلات.

حيث باتت هذه المحطات تتمتع بمقومات جمالية، وتقدم فيها خدمات متكاملة ساهمت في تشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتتميز المحطات التي تم تشييدها في مختلف مناطق الإمارة بتصاميمها التي تجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية وبين النظام العصري في تقديم خدمات وسائل النقل الجماعية، وروعي في تصميم المحطات.

والتي منها الجيل الجديد من محطة الغبيبة للحافلات التي تم تدشينها مؤخراً تلبية متطلبات الاستدامة البيئية واحتياجات فئة أصحاب الهمم.

17 محطة

وتستعد الهيئة ضمن مخطط لتطوير محطات الحافلات الدائمة في المدينة وخدمة معرض إكسبو 2020 تنفيذ 17 محطة وموقفاً، بينها محطات الجافلية والاتحاد ومحطة الحافلات المتصلة بمحطة مترو اتصالات، وما يميز هذه المحطات تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، ويساهم توفر المواقف للدراجات والمركبات الخاصة ومركبات الأجرة على تشجيع الأشخاص على استخدام وسائل النقل الجماعي المريحة.

والتي تعد الحافلات أحد أوجهها، وتغطي شبكة الحافلات في دبي أكثر 87% من مساحة الإمارات، وتنطلق بزمن تقاطر يلبي احتياجات الركاب إلى العديد من الوجهات داخل الإمارة وخارجها، وبرسوم مالية في متناول جميع شرائح المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز