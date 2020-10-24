٩٤ بلاغاً جنائياً ومرورياً تلقاها مخفر لهباب في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد علي راشد مبارك الكتبي مدير مخفر شرطة لهباب، أن المخفر سجل منذ بداية العام حتى الربع الثالث من العام الجاري 78 بلاغاً جنائياً، و16 بلاغاً مرورياً، مؤكداً أن نسبة التغطية الأمنية بلغت في مناطق الاختصاص 99.71%.

ولفت العقيد علي راشد مبارك الكتبي إلى أن المخفر استطاع تحقيق مؤشرات عالية ومرضية منذ بداية العام في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، إذ تعامل مع البلاغات الجنائية والمرورية وفق استراتيجية واضحة ومنظومة عمل متكاملة، منوهاً بجهود ضباط وضباط الصف والأفراد التي أسهمت في حل مختلف القضايا المُعقدة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن المخفر اعتمد آلية لتوزيع الأفراد بالشكل المطلوب في مختلف مناطق الاختصاص للتعامل مع البلاغات المختلفة.

استجابة

وأضاف أن متوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات الطارئة منذ بداية العام حتى الربع الثالث من العام الجاري بلغت 2.9 دقيقة، بينما بلغ متوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات غير الطارئة 10.7 دقائق، مؤكداً حرص المخفر على تقليل زمن الاستجابة وفق توجهات القيادة العليا من خلال إدخال أساليب متطورة لتلقي البلاغات الطارئة من الجمهور والتعامل معها فوراً.

وأشار العقيد علي الكتبي إلى أن المخفر حرر 2263 مخالفة مرورية منذ بداية العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، منها مخالفات عدم ارتداء الكمام وغيرها، وتعامل مع بلاغات الإصابات والوفيات والحرائق بعدد 37 بلاغاً، موضحاً أن المخفر سجل صفراً في عدد القضايا المرورية المجهولة، وحالتي وفاة جراء الحوادث المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز