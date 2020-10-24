«الموانئ» يكرّم شخصين تعاونا مع الشرطة

المصدر: (دبي - البيان)

كرّم العقيد سعيد سالم سعيد عبدالله مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، ندير دغداق، واليود كيبكو كيربتو لتعاونهما مع الشرطة في ضبط شخص متلبس في قضية سرقة على الشاطئ، وشخصين مخالفين لقانون الإقامة في الدولة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تكريم المتعاونين من أفراد الجمهور، وتثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع.

وقال العقيد سعيد سالم إن هذا التكريم يأتي إيماناً من القيادة العامة لشرطة دبي بتحفيز الجمهور بتقدير جهود الشركاء والمتعاونين، وتحفيز الآخرين ليساهموا في دعم المنظومة الأمنية، وتعريفهم بالدور المشترك بين أجهزة الشرطة والجمهور في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وفي الختام، أعرب العقيد سعيد سالم المدحاني عن شكره وتقديره للمتعاونين، ومنحهما شهادة شكر وتقدير من القيادة العامة لشرطة دبي، تثميناً لتعاونهما الفعّال مع رجال الشرطة.

من جانبه، عبر المكرمان عن شكرهما للقيادة العامة لشرطة دبي، على هذا التكريم، الذي يعد دافعاً لهما ولأفراد المجتمع، للتعاون مع الأجهزة الشرطية.

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