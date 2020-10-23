جمارك دبي تدعم حملة التوعية بسرطان الثدي طوال شهر أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت جمارك دبي ممثلة في اللجنة النسائية التزاماً بواجبها المجتمعي ومواكبة لشهر التوعية لسرطان الثدي حملة توعية صحية متكاملة تحت شعار«لديكِ القوة»، حيث شملت الحملة عدداً من فعاليات التوعية الصحية الإلكترونية خلال شهر أكتوبر 2020، ونفذت الدائرة 3 محاضرات صحية عبر تقنية الاتصال المرئي تناولت موضوعات مختلفة تهتم بشأن سرطان الثدي، وذلك للتثقيف وتوعية موظفات الدائرة وللمساهمة في دعم النظام الصحي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.



300 موظفة



وشهدت المحاضرات التي تم تنفيذها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر أكتوبر حضور نحو 300 موظفة، حيث تم تنظيم محاضرة عن متعافية من مرض السرطان لتسرد تجربتها الواقعية وكيف واجهت المرض وتغلبت عليه قدمتها عائشة بن حويرب المهيري، ومحاضرة عن «التوعية بمرض سرطان الثدي» قدمتها الدكتورة موزة هاشم البدواوي أخصائية جراحة عامة بمستشفى دبي تناولت أعراض مرض سرطان الثدي وأسبابه وكيفية الوقاية منه مع التطرق إلى طرق العلاج المختلفة، بينما تحدثت الدكتورة إسعاف حسن بارحمه استشارية ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي عن كيفية إجراء الفحوصات الدورية.

وأطلقت الدائرة وسم DubaiCustomsAwareness على حسابها بمنصات التواصل الاجتماعي (انستغرام - تويتر - فيسبوك - لينكد ان) لدعم الحملة بكل القنوات، حيث شهد الوسم تفاعلاً كبيراً.

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