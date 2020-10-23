ولي عهد أم القيوين يشيد بفرق الاطفاء التي سيطرت على حريق صناعية أم الثعوب

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تابع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حادث الحريق الذي اندلع مساء أمس في مصنع للتعليب والمواد اللاصقة بمنطقة أم الثعوب الصناعية، وسيطرت عليه فرق الدفاع المدني بأم القيوين دون تسجيل أية إصابات بشرية .

وأشاد سمو ولي عهد أم القيوين بجهود فريق العمل الذي تمكن من السيطرة على الحريق، كما وجه سموه الشكر والتحية والتقدير لكافة الجهات ورجال الدفاع المدني والادارات المختلفة في كل من أم القيوين والشارقة وعجمان ورأس الخيمة على مشاركتهم في عمليات الاطفاء وما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل المحافظة على الارواح والممتلكات.

اخلاء

من جهته قال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 4:40 عصراً يفيد بوجود حريق بإحدى المصانع بمنطقة صناعية أم الثعوب وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني لموقع البلاغ ، حيث تم إخلاء المصنع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وإخماد النيران والسيطرة على الحريق بالمصنع وتم إجراء عملية التبريد تمهيداً لتسليمه للجهات المختصة في شرطة أم القيوين لاستكمال الاجراءات اللازمة.



دقة واحترافية

وقال بن حمضه إن فرق الاطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية حيث لم تسجل أي إصابات وخسائر بشرية ومنعت انتشار النيران للمصانع المجاورة، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن التعاون المثمر مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، والادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة مركز الحمرية، وإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة وبلدية أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

ونوّه العقيد بن حمضه إلى ضرورة تطبيق معايير واشتراطات الوقاية والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للوصول الى مجتمع آمن .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز