محمد بن راشد يدعو لرفع علم الإمارات 3 نوفمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، المواطنين والوزارات والمؤسسات كافة إلى رفع علم الإمارات في الـ 3 من نوفمبر احتفالا بيوم العلم، وتعبيرا عن وحدة البيت ووحدة المصير.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة ... ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في 3 نوفمبر الحادية عشر صباحاً في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا.

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