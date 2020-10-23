بلدية دبي تغلق مركزي تدليك وتخالف 9 مؤسسات

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مركزي تدليك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2362 مؤسسة، خلال 22 أكتوبر الجاري.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة 9 مؤسسات وتوجيه 75 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 96%، فيما بلغ عدد عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2276 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي في الجولات التفتيشية على الرقابة الصارمة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين، وضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير، ويتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتقوم بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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