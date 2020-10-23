تطعيم موظفي النيابة العامة ضد الإنفلونزا الموسمية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت النيابة العامة في دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، يوماً للتطعيم من فيروس الإنفلونزا الموسمية لجميع موظفيها انطلاقاً من حرص نيابة دبي على تنفيذ خطة الصحة والسلامة المؤسسية لضمان سلامة موظفيها من خلال إقامة أنشطة التثقيف الصحي المختلفة.

وقد قام الفريق الطبي بتزويد الموظفين بمختلف الاستشارات والنصائح والإرشادات التوعوية التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة ما يعكس الاهتمام والحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية لحماية المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة بما فيها الإنفلونزا الموسمية وتقليل مضاعفاتها في ظل التحديات التي أصبحت تفرضها جائحة «كوفيد 19» وتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا الموسمية.

وتدعو النيابة العامة بصفة دورية كافة موظفيها إلى أخذ التطعيمات الأساسية والضرورية للوقاية من الأمراض المعدية والسارية والتي تهدد حياة الفرد.

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