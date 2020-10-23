11 مخالفة لمؤسسات في دبي لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي أول من أمس صالوني حلاقة وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعد أن نفذت 2438 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 8 مؤسسات وتوجيه 78 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 96%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2350 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات.

كما يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمامة الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة.

ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

من جهة ثانية، كثّفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، حملاتها وجولاتها الرقابية في مختلف الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، لتشمل 1567 منشأة متنوعة، وذلك لضمان التزام الأنشطة التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وقد بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 1554 منشأة، فيما أصدرت فرق التفتيش الميداني 3 مخالفات لمنشآت تمارس نشاط تجارة لوازم التدخين، وتجارة الهدايا، وذلك في منطقة هور العنز، وذلك بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

كما تم التنبيه على 10 منشآت أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء.

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