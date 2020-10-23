حاكم الشارقة يتفقد استراحة السحب وقرية أبو الكيزان البحرية

المصدر: خورفكان - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس سير الأعمال في مشروعي استراحة السحب وقرية أبو الكيزان البحرية بمدينة خورفكان.

وبدأ سموه جولته التفقدية بزيارة مشروع استراحة السحب، حيث اطلع على مخططات مراحل تنفيذ الاستراحة التي تقع على ارتفاع 580 متراً فوق سطح البحر وكافة الخدمات التي ستتضمنها بما فيها المبنى الدائري المميز الذي سيبنى على شكل دائرة بقطر 30 متراً لإعطاء واجهة بانورامية لمدينة خورفكان من مدخلها الذي يتزين بالنوافير مروراً بمختلف مناطقها وشاطئها المميز، وحتى نهايتها بمنطقتي حصي والحراي.

ووجه سموه بإعداد مشروع متكامل للزراعة المتدرجة على امتداد طريق الاستراحة بالكامل، كما وجه بالعمل على دراسة المزيد من المرافق الخدمية والسياحية التي يمكن تنفيذها.

انتقل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة للوقوف على مشروع قرية أبو الكيزان البحرية الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة خورفكان على الجبال الممتدة إلى داخل مياه المحيط، المستوحى في تصميم مبانيه ومرافقه وطرقاته من قرية ريوماجيوري الإيطالية.

جولة

وتتخذ القرية شكلاً حلزونياً ومدرجاً بما يتناسب مع شكل الجبل الذي ستقام عليه، والذي يمر في وسطه واد سيستخدم ممره كجادة تقام المباني حواليه.

أما الجزء الآخر من المشروع وهو الأكثر ارتفاعاً فيقع في مساحة تقريبية تقدر بـ30 ألف متر مربع، ويحوي متاجر ومطاعم ومباني فندقية. كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته بمدينة خورفكان العديد من المشروعات التنموية لقطاعات البنى التحتية والقطاع البيئي والسياحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز