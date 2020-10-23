مؤتمر الصحة النفسية يستعرض آثار الجائحة على الأطفال والمراهقين

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول للصحة النفسية الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويستمر مدة يومين تحت شعار «حقبة جديدة في استجابة الصحة النفسية» بالشراكة مع «مودسلي هيلث» العالمية وبدعم من شركة «لندبيك الخليج»، ويعقد المؤتمر بحضور متخصصين وخبراء محليين وعالميين في الصحة النفسية، من دول عدة، منها دولة الإمارات وكندا والمملكة المتحدة والدنمارك وعمان والكويت.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الأوراق العلمية التي تتناول تأثير الصدمات على تطور مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال والشباب، والآثار النفسية والاجتماعية والسلوكية لجائحة (كوفيد19) على الأطفال والمراهقين، والأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية، وتحديات الصحة النفسية أثناء الجائحة وكيفية التغلب عليها، كما يسلط المؤتمر الضوء على التجارب المحلية والدولية في التطبيب النفسي عن بعد والأساليب العلاجية الافتراضية في علاج سوء استخدام المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى مواضيع مهمة كالإدمان والأمراض الفيروسية المتنقلة عن طريق الدم، واضطرابات الأكل لدى الأطفال والمراهقين، وأمراض الخرف والخرف المبكر، وتشخيص وعلاج الذهان الثانوي الناجم عن أمراض الصرع.

شراكات عالمية

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤتمر يمثل قيمة مضافة حقيقية في مجال الصحة النفسية، حيث تحفل أجندة المؤتمر بمحاور حيوية تتناسب مع المستجدات والتطورات العالمية بعد (كوفيد19) بمشاركة فاعلة من خبراء في الصحة النفسية وكبار الممارسين الإكلينيكيين والأكاديميين.

وذلك ضمن خطط الوزارة لتنظيم فعاليات افتراضية بمستوى دولي، وبناء شراكات إقليمية وعالمية في التطبيب النفسي عن بعد، وتنمية وتأهيل الكوادر الطبية والفنية في مجال الصحة النفسية، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمرضى وتعزيز وتطوير برامج الصحة النفسية الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض النفسية.

فعاليات

أشارت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية إلى أن إطلاق المؤتمر يأتي في إطار سلسلة الفعاليات التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع حملة الأسبوع العالمي للصحة النفسية في شهر أكتوبر، التي تهدف إلى إذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعمها، والحد من الوصمة المجتمعية، علاوة على توجيه مزيد من الاهتمام لاحتياجات أفراد المجتمع من الرعاية الصحية النفسية خلال (كوفيد19).

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