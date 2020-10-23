مدير عام شرطة أبوظبي يرأس اجتماع مجلس إدارة أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: (أبوظبي - وام )

عقد مجلس إدارة أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اجتماعه الرابع للعام الجاري برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي رئيس مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإنجازات التي حققتها الأكاديمية منذ بداية نشأتها والمشاريع التطويرية التي تسهم في تطوير العمل الشرطي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أهمية مواكبة المستجدات في العمل الشرطي والأمني ومتابعة أحدث البرامج والدورات التدريبية التي تسهم في الارتقاء بإمكانات منتسبي الشرطة واطلاعهم على التجارب العملية العالمية بما ينعكس على تحقيق المزيد من التطوير للعمل الأمني.

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