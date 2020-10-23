«طرق دبي» تطلق خطاً جديداً للحافلات وتفتتح وصلتي الخان والممزر

المصدر: دبي- البيان

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات بدبي في 25 من الشهر الجاري خطاً جديداً للحافلات العامة «F81»، وهو من الخطوط المغذّية لمحطات المترو في الإمارة، كما تفتتح وصلتي الخان والممزر لاستخدام المسار المخصص للحافلات لتسيير الخط «E303» لنقل الركاب بين دبي والشارقة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخط الجديد «F81» وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو سينطلق من منطقة القصيص الصناعية، ويصل إلى محطة مترو النهدة بزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

مسار حيوي

وأكد أن افتتاح مسار الحافلات ضمن وصلتي الخان والممزر لسير الخط «E303»، الذي تنطلق رحلاته بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة سيلعب دوراً حيوياً في تقليل مدة الرحلة بالحافلات بين الإمارتين، بمقدار 15 دقيقة في أوقات الذروة.

لأن هذا الخط يستخدم المسار المخصص للحافلات في الوصلتين المذكورتين، الأمر الذي سيجعل من التنقّل اليومي بين دبي والشارقة أكثر سلاسة وراحة، مشيراً إلى أن الهيئة خصّصت 10 حافلات ذات الطابقين للعمل في هذا الخط.

وسيتم في التاريخ نفسه تطوير خطوط أخرى منها تعديلات على الخط 77 من خلال تمديد مساره إلى مبنى الهيئة الرئيس عبر محطة مترو الإمارات، وسيتم إلغاء الخط C19. وكذلك تعديل زمن الرحلات للخطوط «94» «X02» «DPR1» «367» «97» «64A» والخط «7».

وقال إن الهيئة تحرص على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة والعمل المستمر على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملاً مع وسائل المواصلات العامة الأخرى، التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري، وذلك بهدف جعل وسائل النقل الجماعي الحديثة والمريحة هذه هي الخيار الأمثل للتنقل في دبي.

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