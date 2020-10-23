بلدية أبوظبي تنفذ مبادرات توعوية «عن بُعد» لأفراد المجتمع

المصدر: (أبوظبي - وام)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي العديد من المبادرات والمسابقات التوعوية عن بُعد، ضمن فعالية «عاصمتي»، التي استهدفت جميع فئات وأفراد المجتمع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، هم: دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، ومركز لوتس ريتال للأنشطة، وشركة نباتاتي حلوة، وشركة sbs، ومدرسة المنهل الدولية الخاصة، ومستشفى لايف كير.

وهدفت الفعالية إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات، والارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية وتعزيز البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، وكذلك توعية زوار المرافق البلدية المختلفة من حدائق وملاعب ومماشٍ وغيرها بالاستخدام الأمثل، وزيادة الوعي لدى فئة العمال للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز سبل المشاركة المجتمعية بين البلدية وكافة فئات وأفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين.

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