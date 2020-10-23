«مساندة»: إسكان المواطنين أولوية على أجندة التنمية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبد الله الساهي رئيس مجلس إدارة شركة «مساندة»، أن إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة يشكلان أولوية رئيسة على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وذلك إدراكاً من القيادة الرشيدة بضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين، مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وضرورة وصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وقال الساهي - بمناسبة تدشين مشروع السمحة السكني - إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص واهتمام حكومة أبوظبي بتطوير منظومة كبيرة من المشاريع الإسكانية في الإمارة بما يلبي احتياجات وطموحات المواطنين في الحصول على مساكن ومرافق خدمية حديثة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان وأن السكن أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة.

وأكد حرص شركة مساندة على ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة للدولة ترجمة أمينة وصادقة، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الإمارات في جميع القطاعات من مساكن ومستشفيات ومدارس وطرقات وبما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي وخطتها نحو النمو والتطور والابتكار.

وأشار الساهي إلى إنجاز «مساندة» كافة أعمال مشروع إنشاء الحي الإماراتي في منطقة السمحة الذي تبلغ مساحته أكثر من 52 هكتاراً وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ والإنجاز، وبما يتماشى مع أفضل المعايير وأرقى المواصفات العالمية، فضلاً عن الالتزام بشروط الاستدامة وفقاً للأنظمة البيئية المعتمدة وبما يوفر استهلاك الطاقة والمياه.

وتضمن المشروع تشييد 250 فيلا سكنية للمواطنين «150 فيلا في السمحة غرب، و100 فيلا في السمحة شرق» وذلك على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 520 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 674 مليون درهم.

وتتألف كل فيلا التي تبلغ مساحتها 497 متراً مربعاً من خمس غرف ومجلس للرجال وصالة للطعام وغرفتين للمعيشة العائلية ومطبخ ومخزن وغرفة لغسيل الملابس وغرفة المساعدة وسكن للسائق وغيرها من المرافق.

شبكات

من جانبه، أوضح المهندس خالد عبد العزيز الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة «مساندة» أن فرق عمل المشروع نفذت كافة أعمال البنية التحتية للمشروع من إنشاء شبكات طرق، واتصالات، وصرف صحي، وتصريف مياه أمطار، وكهرباء، وغاز، ومياه، إلى جانب أعمال الزراعة التجميلية وغيرها، كما تضمن المشروع إنشاء عدد من المرافق الخدمية، وعدد من الحدائق والمتنزهات وأيضاً مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء.

وأشار الراجحي إلى أن «مساندة» قامت بتركيب نظام «حصنتك الذكي» المتكامل للإنذار المبكر للحماية من وقوع الحريق في المنازل السكنية، حيث يعمل هذا النظام على تسخير قدرات مجموعة من التقنيات الذكية المتطورة من أجل توفير مراقبة المنازل السكنية على مدار الساعة.

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