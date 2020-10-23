محمد بن راشد: تحية لجيل عربي قارئ وقادر على المنافسة

المصدر: (دبي - غسان خروب، وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالب سلطان سالم المزروعي، بمناسبة تصدره لقائمة المشاركين في تحدي القراءة العربي، بقراءة 300 كتاب في عام واحد، وفوزه بلقب «بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات». وقال سموه في تغريدة أطلقها عبر حسابه في موقع تويتر:

«سلطان سالم المزروعي.. 11 عاماً.. قرأ 300 كتاب في عام واحد.. تصدر اليوم 450 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي... الذي وصل عدد مشاركيه 21 مليون طالب في 51 دولة حول العالم... تحية لسلطان.. وتحية لجيل عربي قارئ وقادر على المنافسة».

وجاء تتويج سلطان المزروعي بطلاً للتحدي على مستوى الإمارات، بعد سلسلة من التصفيات شملت 452 ألف طالب وطالبة شاركوا في التحدي على مستوى الدولة، إلى جانب زملائهم في 51 دولة أخرى حول العالم ليشكلوا معاً أكبر تظاهرة قرائية عالمية جمعت في دورتها الحالية أكثر من 21 مليون مشارك على حب القراءة والمعرفة.

وتتواصل التصفيات النهائية على مستوى الدول تباعاً، من أجل تتويج الأوائل على مستوى الدول تمهيداً للتنافس فيما بينهم لتتويج بطل الدورة الخامسة من التحدي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لترسيخ ثقافة القراءة والنهوض باللغة العربية، كلغة للحوار والإبداع.

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