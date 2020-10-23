إعفاء متبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه سيكون بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها لاحقاً. وأشار عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة إلى أن هذا التفاهم يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بالمنطقة وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، بهدف تحقيق رفاهية شعوب المنطقة.

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