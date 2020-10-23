منى العيسائية.. تفوز بلقب التحدي في عُمان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد لجنة تحكيم تحدي القراءة العربي تنطق باسمها وتتويجها فائزة على مستوى سلطنة عُمان، حتى خرت الطالبة منى العيسائية ساجدةً على الأرض، والدموع تسيل على وجنتيها فرحاً باللقب الذي حصلت عليه، ولأجله أبحرت في بطون الكتب، وفتحت نوافذها على عوالم كثيرة.

منى العيسائية نجحت بفضل إرادتها وإصرارها في التفوق على أكثر من 5000 مشارك، مثلوا سلطنة عمان في دورة تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة، متجاوزةً بذلك العشرة الأوائل الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية والتي جرت وقائعها أمس.

الإعلان عن تتويج منى العيسائية بطلة للتحدي في عُمان، جاء من خلال تغريدة نشرتها إدارة التحدي على حسابها في «تويتر»، فيما مثل ذلك احتفاءً بالفائزة، حيث كتبت إدارة التحدي: «منى العيسائية بطل سلطنة عُمان في تحدي القراءة العربي، اقتباسها المفضل هو: «كلما خفت صوت التوقعات في داخلك كان التحصيل ذا جودة أعلى».

نصوص أدبية

الرحلة التي قطعتها منى خلال الفترة الماضية جعلتها أقرب من الكتاب، حيث تعتبر كلاً من الكاتب أدهم شرقاوي والكاتبة خولة حمدي من أبرز مصادر إلهامها، إلى جانب النصوص الأدبية وشعراء المهجر مع شاعر المرأة نزار قباني، حيث اعتبرت منى أن سبب اختيارها للكاتب أدهم شرقاوي هو قدرته على إيصال الرسالة بشفافية في كتبه،.

بينما اختيارها لخولة حمدي كان لجمال كلماتها التي تمسّ القارئ من الداخل وكأنه المعنيّ. منى العيسائية ابنه الـ 18 ربيعاً نجحت في قراءة أكثر من 85 كتاباً، جاء على رأسها كتاب «قبل أن يغادرنا التاريخ»، و«حديث النساء»، و«لأنك الله»، و«القرآن وعلم النفس»، و«أين المفر»، وهي الكتب الخمسة التي تفضلها منى.

نتائج التصفيات

نتائج التصفيات النهائية على مستوى سلطنة عُمان، كانت قد كشفت عن تأهل 10 طلاب، فإلى جانب منى العيسائية، ضمت القائمة كلاً من الطالبة فاطمة الزهراء بنت علي الشعيبة، وفاطمة بنت صالح بن سليم الصبيحية، ومريم بنت هلال بن سالم الحمحامية، ولؤي بن يحيى بن أحمد الكندي، وطيف بنت سيف بن حمود المالكية، والحسين بن علي بن عبدالله البلوشي، ومناسك بنت سعيد بن مطر الراسبية، وروان بنت حمد بن ناصر الفارسية، وأسامة بن قيس بن علي السعدي.

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