موزة الغناة: أتطلع إلى «المشرفة المتميزة» عربياً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«اختبار الفرح.. شعور لا يمكن وصفه»، وهو ذات الشعور الذي مرت به الأستاذة موزة الغناة، إثر تتويجها بلقب «المشرفة المتميزة» في تحدي القراءة العربي بدورته الخامسة، ليبدو اللقب بمثابة تاج على رأسها ووسام تعتز به المعلمة التي بذلت جهداً كبيراً لإشعال جذوة القراءة في نفوس الطلبة. شعور من الفخر اعترى موزة الغناة، بحسب ما قالته في حديثها مع «البيان»، قائلة:

«تعودنا على اقتناص جوائز التميز، ولكن بالنسبة لي أعتبر أن هذا اللقب مميز لكونه يرتبط بمبادرة تحدي القراءة العربي، التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي عودنا على السعي لارتياد المركز الأول»، وأضافت: «لهذا اللقب أثر بالغ في نفسي، لا يقل عن مستوى الأثر الذي حققه تحدي القراءة العربي في الميدان التربوي».

فريق واحد

على نحو 108 مدارس، أشرفت موزة الغناة، حيث امتد «إشرافها» من رأس الخيمة إلى أم القيوين، والفجيرة وجزء من عجمان وكذلك الشارقة، والمنطقة الوسطى. وقالت: «في الواقع أن نطاق المدارس التي يشرف عليها مجلسنا واسع، ولعل ذلك كان جزءاً من التحدي، ولتجاوزه فقد عملنا جميعاً كفريق واحد، وقمنا بالتخطيط والتنظيم معاً، التي مكنتنا من التواصل مع المدارس والمنسقين، وهو ما مكننا من تحقيق إنجازات لافتة». موزة أشارت إلى أنها لم تكتفِ فقط بتحفيز الطلبة على القراءة، وإنما عملت أيضاً على صقل مهاراتهم وشخصياتهم.

وقالت: «القراءة شكلت قاعدة مهمة بالنسبة لنا للعمل على تقوية شخصيات الطلبة الذين أشرفنا عليهم، لأن الهدف من القراءة ليس توسيع حدود معرفة الطلبة، وإنما بناء شخصياتهم وإكسابها ما تحتاجه من قوة وعزم».

مساهمات كثيرة

مساهمات كثيرة، قدمتها موزة الغناة في تحدي القراءة العربي، مكنتها من اقتناص اللقب، وهي التي عملت خلال دورة التحدي للعام الجاري، على رفع نسبة مشاركة الطلبة الذكور. وقالت: «خلال الفترة الماضية، عملنا على رفع نسبة الطلبة الذكور المشاركين في الجائزة، وأعتقد أن ذلك يعد إنجازاً بالنسبة لنا، ومكننا من تحقيق نتائج قوية».

وخلال جائحة كورونا، نجحت الغناة في تحويل التحديات إلى فرص. وقالت: «بالنسبة لنا فقد مثلت الجائحة وفترة الإغلاق التي مررنا بها فرصة لتعميق التواصل بيننا، حيث كفل لنا الواقع الافتراضي سرعة التواصل ووفر علينا الوقت والجهد». طموحات الغناة يبدو أنها تعانق السماء، حيث تتطلع إلى الفوز بلقب المشرفة المتميزة في تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة العربية.

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