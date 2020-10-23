تعاون بين «بيوجينكس» ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مختبر بيوجينكس، إحدى شركات مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أول برنامج لاختبار كفاءة إجراءات الكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المعامل الخارجية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتأسس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في عام 2009 لتطوير وتنفيذ مبادئ سلامة المنتجات، والمقاييس القانونية، وبرامج المطابقة التي تُعزز من ثقة المستهلك، حيث يهدف برنامج اختبار الكفاءة، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات إلى رفع معايير ضمان الجودة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الدولة، ما يضمن أعلى معايير الدقة والكفاءة في أساليب التشخيص.

وتتضمن عملية اختبار الكفاءة تحليل عينات لاختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR) أجراها مُختبر بيوجينكس قبل إرسالها لأكثر من 15 مخبراً حكومياً وخاصاً في جميع أنحاء دولة الإمارات، ثم أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تقييماً لنتائج الاختبارات قبل إرسالها إلى المخابر مرة أخرى للتحقق من معايير الجودة.

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