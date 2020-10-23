«اجتماعية الشارقة» تباشر تطعيم الإنفلونزا لكبار السن في المنازل

المصدر: ( الشارقة - وام)

باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطعيمات الإنفلونزا الموسمية لكبار السن في منازلهم وذلك بهدف توفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة، والحفاظ على صحتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الصحية للحصول على التطعيم الوقائي.

لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة التي يفضل لكبار السن فيها الجلوس في البيت. وأكدت دائرة الخدمات الاجتماعية، أنها استهدفت في المرحلة الأولى كافة منتسبيها من كبار السن في مدينة الشارقة ومدينة الذيد، والحمرية، والمدام، والبطائح، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، والمليحة مبينة أن فترة المبادرة تمتد حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل 2021، كما يمكن طلب التطعيم لكبار السن بالإمارة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800700.

وتأتي مبادرة تطعيم كبار السن في إطار جهود الدائرة وشركائها من الجهات الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتنفيذ المبادرات المعنية بخدمة وحماية الآباء والأمهات من كبار السن وهم في منازلهم، وتعزيز سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية.

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