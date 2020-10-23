«الاتحادية للرقابة النووية» تنال 6 شهادات آيزو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال العام الجاري، على ٦ شهادات إدارة نظام الجودة آيزو، تقديراً لأنظمة إدارة الجودة التي تطبقها، وصممت لتحقيق دورها في تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات. وتعتبر هذه الشهادات، علامة فارقة لدى الهيئة، لا سيما في ظل جائحة «كورونا»، التي أثرت بدورها في مجريات الأعمال، حيث عملت الهيئة على تعزيز جهودها لحماية البيئة والعاملين وأفراد المجتمع.

وشملت شهادات الآيزو التي حصلت عليها الهيئة: الآيزو 45001:2018 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية، والآيزو 14001:2015 لنظم إدارة البيئة، وشهادة الآيزو 22301:2012 لنظم إدارة استمرارية الأعمال، والآيزو 22320:2018 لنظم الأمن والمرونة وإدارة الطوارئ، والآيزو 30401:2018 لنظام إدارة المعرفة، والآيزو 10015:2019 لنظم إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي.

وقالت نادية سلطان مديرة التطوير المؤسسي بالهيئة: «إن حصول الهيئة على هذه الشهادات رفيعة المستوى، يعد أمراً غاية في الأهمية».

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