نجل إبراهيم العابد: نعتز بمواقف القيادة لتقديرها إنجازات مواطنيها

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أعرب باسم العابد نجل الإعلامي الإماراتي الراحل، إبراهيم العابد، عن تقديره وامتنانه لقيادة دولة الإمارات على تعازيهم الحارة في والده، واستذكار إنجازاته ومواقفه. وأكد العابد أن حب العمل وخدمة الوطن كانا متأصلين في نفس وكيان والده الراحل الذي استمر في متابعة جميع أمور عمله حتى أيامه الأخيرة.

وكان الراحل إبراهيم العابد الذي سبق له أن شغل منصب مدير عام المجلس الوطني للإعلام، بالإضافة لتأسيسه وكالة أنباء الإمارات «وام» عام 1977، قد توفي عن عمر يناهز 78 عاماً، الثلاثاء الماضي، بعد خمسة عقود من العمل في القطاع الإعلامي الإماراتي.

وأشار باسم العابد إلى الجانب الإنساني لدى والده الراحل الذي كان يصرّ حتى أيامه الأخيرة على البقاء إلى جانب والدتي في المستشفى كل يوم من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم يكن يشتكي أو يقبل فكرة أنه متعب أو بحاجة للراحة بل، كان يحرص دائماً على متابعة جميع أمور عمله.

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