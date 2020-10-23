البادي يترأس اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول «التعاون»

المصدر: (الرياض - وام)

ترأس المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس افتراضياً، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون.

وبحث رؤساء المحاكم العليا والتمييز عدة موضوعات، يأتي في مقدمها مشروع آلية عمل لجنة المختصين للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح مملكة البحرين بإيجاد نقطة اتصال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

ورفع رؤساء المحاكم العليا والتمييز في بداية الاجتماع، خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي، والأمتين العربية والإسلامية، بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه لتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما رفعوا التهاني والتبريكات، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

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