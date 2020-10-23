نافورة النخلة تدخل "جينيس" كأكبر نافورة في العالم

المصدر: وام

حصدت "نافورة النخلة" في "ذي بوينت"، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي من "نخيل"، الرقم القياسي العالمي لـ"موسوعة جينيس للأرقام القياسية" كـ"أكبر نافورة في العالم"، بعد الاحتفال الرائع بإطلاقها الذي تم عرضه عبر بث مباشر في مختلف أنحاء العالم.

حضر الاحتفال حشد من الضيوف والمقيمين والسياح الذين شاهدوا تحطيم "نافورة النخلة" للرقم القياسي واستمتعوا بأغنية حصرية حملت عنوان "دبي كوكب آخر" (Dubai is another planet) تم إنتاجها خصيصاً احتفاء بروح هذه المدينة النابضة بالحياة والملهمة.

وتحتل "نافورة النخلة" التي تعد احتفالاً بإبداعات دبي وطموحاتها مساحة تنتشر على أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر وتشع خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح "ليد" تنبض بالحياة، وتتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة "نخيل مولز" التي تدير "ذي بوينت": "تعرب شركة نخيل عن امتنانها لقيادة دبي التي مكنتنا من الحصول على لقب أكبر نافورة في العالم.. إنها لحظة تاريخية تؤكد التزامنا الثابت بإضفاء المزيد من التجارب الجديدة والفريدة من نوعها على هذه المدينة بما يخدم جميع أصحاب المصلحة.. وبصفتنا رواد وجهات البيع بالتجزئة وأنماط الحياة العصرية في دبي فإننا نتطلع إلى الإلهام الذي سوف تجلبه هذه النافورة لزوار ذي بوينت وللمقيمين على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وتجار التجزئة والسياح والمجتمع العالمي على نطاق أوسع".

وشهدت الاحتفالات بإطلاق "نافورة النخلة" التي تم خلالها الالتزام بالبروتوكولات الصارمة المتعلقة بالصحة والسلامة، مجموعة من العروض الترفيهية والفنية الحية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الساحرة.

وتم عزف أغنيتين من أكثر أغاني ديزني رواجا في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز - Let It Go from Frozen وA Whole New World from Aladdin- احتفاء بهذه المناسبة العظيمة، وتشكل هاتان الأغنيتان جزءا من برامج "نافورة النخلة" المنتظمة.

وستفتح هذه النافورة أبوابها أمام الجمهور على مدار العام ما بين غروب الشمس ومنتصف الليل، ما يجعل الزوار يستمتعون بأكثر من 20 عرضا مفصلا بـ 5 أشكال مختلفة حيث تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني الشعبية بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها، ويستمر كل عرض لمدة 3 دقائق على أن تتم تأديته متكاملا كل 30 دقيقة.

وللاحتفال بإطلاق "نافورة النخلة" كشفت "ذي بوينت" عن أرجوحة مائية قابلة للتطبيق على إنستغرام مفتوحة أمام الجمهور بالقرب من منطقة الشاطئ حتى 29 أكتوبر من الساعة الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

من جهته، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لـ"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة": "إن إطلاق نافورة النخلة يشكل علامة بارزة أخرى حيث تواصل دبي الترحيب بزوارها في معالمها الشهيرة عالمياً، إن حصد رقم قياسي آخر يسجل لدبي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية يرسخ مكانة المدينة كوجهة لا بد من زيارتها حيث يمكن للضيوف من مختلف أنحاء العالم تجربة أفضل المشاهد إضافة إلى مساحات البيع بالتجزئة التي لا تضاهى".

وأضاف: "لقد أسهم إطلاق هذا المعلم الجذاب الجديد الذي حطم الرقم القياسي في ارتقاء مكانة ذي بوينت كواحدة من الوجهات الرئيسية لتناول المأكولات في دبي، ونتطلع إلى الترحيب بالعديد من السياح الجدد الذي سوف يتوافدون إلى هذا المكان".

إلى ذلك، قال شادي جاد مدير تسويق أول - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موسوعة "جينيس للأرقام القياسية": "يسر موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن تعلن رسمياً عن فوز نافورة النخلة بلقب أكبر نافورة في العالم، وهذه النافورة مثال آخر على الإنجازات المعمارية لدبي ويسعدنا أن نعلنها رسمياً Officially Amazing مميز جداً".

من ناحيته، أكد شفيق ناجية المدير العام لشركة "والت ديزني" الشرق الأوسط أن ديزني متحمسة جداً لأن تكون جزءاً من هذا الحدث العالمي الأول، حيث تستضيف أكبر نافورة في العالم أغنيتين خاصتين حاصلتين على جوائز من اثنين من أكثر أفلام ديزني ربحية والمفضلة لدينا، وقال: "يسعدنا أن تكون أغنياتنا المميزة جزءاً من برنامج نافورة النخلة من أجل منح العائلات الإماراتية ومحبي ديزني نقطة اتصال محلية فريدة من نوعها للاستمتاع بها".

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