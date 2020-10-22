محمد بن راشد: تحية لسلطان وتحية لجيل عربي قارئ

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله"، سلطان سالم المزوعي بمناسبة تصدره لقائمة المشاركين في تحدي القراءة العربي بقراءة 300 كتاب في عام واحد.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "سلطان سالم المزروعي.. 11 عام.. قرأ 300 كتاب في عام واحد.. تصدر اليوم 450 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي... الذي وصل عدد مشاركيه 21 مليون طالب في 51 دولة حول العالم... تحية لسلطان.. وتحية لجيل عربي قارىء وقادر على المنافسة".

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