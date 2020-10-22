بلدية دبي تغلق صالوني حلاقة وتخالف 8 مؤسسات

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي صالوني حلاقة وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 21 أكتوبر الجاري، بعد أن نفذت 2438 زيارة تفتيشية على المؤسسات.

وتم مخالفة 8 مؤسسات وتوجيه 78 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية لجميع المؤسسات 96%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2350 مؤسسات.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات. كما يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في اماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف احادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة.

ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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