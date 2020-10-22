استراتيجية «للسعادة» في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، استراتيجية السعادة وجودة الحياة، والتي ستعمل على تحسين جودة الحياة لكافة المعنيين من العاملين في الإدارة والمتعاملين والمجتمع والشركاء والموردين، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية والعالمية لتعزيز وترسيخ مفهوم السعادة وجودة الحياة، وفق أفضل الممارسات العالمية استناداً على مدخلات ومصادر موثوقة وتمثيل إطار يحقق محاور السعادة وجودة الحياة.وتهدف «إقامة دبي» في خطتها الاستراتيجية للسعادة وجودة الحياة إلى صياغة منظومة متميزة من المبادرات والسياسات والأنشطة التي تساهم في تحقيق السعادة وجودة الحياة والارتقاء بمسيرة الريادة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتضمنت الاستراتيجية عدة محاور خاصة بالمجتمع والمتعاملين والشركاء والموردين، وذلك من خلال التركيز على جودة الحياة في المجتمع واكتمال الأدوار والمسؤوليات بين الحكومات والتعاون للاستجابة للتوجهات العالمية المستقبلية في بناء مستقبل مشرق وآمن للدولة في ما يخص تعزيز الصحة والسلامة، وترسيخ الغاية وتوطيد العلاقات في البيئة الداخلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.

شمولية

وأكد اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في بناء منظومة تعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات في مختلف المجالات من خلال استراتيجيات تضمن استدامة التطور والابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن استراتيجية السعادة وجودة الحياة جاءت لتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية والتكامل الحكومي وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع.

وأكد المري أن دبي قدمت نموذجاً عالمياً متفرداً في العمل الحكومي محوره الرئيسي تحقيق سعادة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة في المجالات كافة.

ومن جانبه قال الرائد فيصل بن بليلة، مدير إدارة التميز المؤسسي في إقامة دبي: «إن استراتيجية السعادة وجودة الحياة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، ومن هذا المنطلق عملت «إقامة دبي» على دراسة أنماط الحياة الحالية والبحث عن فرص وحلول والسعي إلى تطويرها لتعزيز جودة الحياة وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، مما يساهم ذلك في رفع مستوى السعادة والإيجابية».

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