19647 خدمة قدمتها إدارة الكاتب العدل خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة لـ«البيان»: «أن محاكم رأس الخيمة وفرت 7 مراكز خدمة في مختلف مناطق الإمارة لتقديم 55 خدمة من خدمات الكاتب العدل الرئيسية والفرعية ومنها الوكالات والعقود والإخطارات العدلية والإقرارات والتعهدات وغيرها من الخدمات، إلى جانب وصول خدماتها إلى المنازل لمختلف الفئات الاجتماعية». وأضاف: «سجلت محاكم رأس الخيمة نمواً قياسياً في حجم عدد الخدمات التي قدمها الكاتب العدل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر بمجموع 19647 خدمة تم تقديمها، حيث سجل شهر سبتمبر أعلى عدد للخدمات المقدمة بلغ 3985 خدمة، يليه شهر أغسطس بعدد 3205 خدمات.

وأكد الخاطري: «أن هذا الارتفاع اللافت في عدد الخدمات المقدمة يعكس عودة الحركة الاقتصادية ونموها بالإمارة، وذلك لارتباط الكاتب العدل بشكل كبير بالأنشطة الاقتصادية والأعمال، بالإضافة إلى نجاح تطبيق نظام العمل «عن بُعد»، وتفعيل القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمة، مما ساهم في سرعة الحصول على الخدمات، وإسعاد المتعاملين».

100%

وأوضح الخاطري: «أن الدائرة أطلقت 65 خدمة إلكترونية للكاتب العدل منذ بداية جائحة كورونا، تستهدف جميع فئات المستخدمين للإدارة لتصل بذلك نسبة التحول الإلكتروني للإدارة إلى 100%، بالإضافة لإنجاز المتعاملين لخدمات إدارات محاكم رأس الخيمة عبر القنوات الذكية والإلكترونية إضافة إلى تطبيق «الواتساب»، وذلك تماشياً مع استخدام الخدمات الإلكترونية وتقديم كافة الخدمات عن بُعد، والتي ساهمت في تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات».

وأشار الخاطري إلى أن محاكم رأس الخيمة تقدم خدمات الكاتب العدل ومنها الوكالات والعقود والإخطارات العدلية وغيرها، عبر 7 فروع منتشرة لها في الإمارة إلى جانب المقر الرئيسي، والتي تتضمن: «مركز إسعاد المتعاملين بمنطقة وادي إصفني، ومركز تسهيل بمنطقة الرمس، ومركز تسهيل الجويس، ودائرة البلدية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بالجزيرة الحمراء، ودائرة التنمية الاقتصادية»، وذلك بهدف سرعة وسهولة الوصول إلى خدمات المحاكم العدلية، والارتقاء بخدمات الكاتب العدل.

استفسارات

وأوضح رئيس محاكم رأس الخيمة أن خدمة الاستفسارات التي يوفرها الكاتب العدل تعاملت مع 1467 استفساراً خلال شهر سبتمبر الماضي عبر القنوات الرقمية للدائرة، لافتاً إلى أن خدمة الاستفسارات تم تخصيصها لتقديمها «عن بُعد»، في خطوة نوعية تتماشى مع أهداف محاكم رأس الخيمة الاستراتيجية التي تركز على تيسير أمور المتعاملين، وتسريع إنجاز المعاملات.

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