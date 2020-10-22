الخميس المقبل إجازة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

المصدر: (دبي - وام)

تقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر. جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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