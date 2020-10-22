200 ألف مشاركة في جلسات «مليون مبرمج عربي»

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت مبادرة «مليون مبرمج عربي» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، 32 جلسة تفاعلية ضمن سلسلة حوارات المبرمجين (Coders Talk) بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ومهندسي البرمجيات، وذلك بهدف تعريف المهتمين بالتكنولوجيات المستقبلية بأحدث الابتكارات والتقنيات والأفكار المبدعة.

واستقطبت الجلسات التي تم بثها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك» أكثر من 200 ألف مشاركة من حول العالم، وسلطت الضوء على أحدث التوجهات في مختلف مجالات التكنولوجيا والبرمجة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. وتناولت الجلسات مواضيع الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، والتجارة الإلكترونية، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والأمن الإلكتروني، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والاتصالات، وغيرها من المجالات التكنولوجية.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل نشر المعرفة المستقبلية وتمكين مواهب الغد أحدث المهارات في مختلف المجالات التكنولوجية إيماناً بأهمية دورهم المستقبلية في ابتكار حلول وأفكار جديدة قائمة على توظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات.

وتضمنت قائمة المشاركين في الجلسات الخبير العالمي سيباستيان ثرون الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد ومؤسس منظمة «يوداسيتي» التعليمية وعضو مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، وعمر عبد القادر مطور المواقع الإلكترونية في شركة (Mitch Designs)، والسيد جمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة (Cognitev)، ومحمد أبو شوشا مهندس في (STC)، ومحمد أسامة مهندس برمجيات في شركة (Trella)، وروري بريدي مستشار الحوسبة السحابية في شركة مايكروسوفت.

كما استضافت الجلسات أيكا باس مستشارة تطوير الحوسبة السحابية في شركة مايكروسوفت، وهادي باتوفي مؤسس (code.org)، ومهى عاشور مساعدة نائب الرئيس في بنك المشرق، ورامي محروس خبير تحليل البيانات في شركة كريم، وتامر ضيف الرئيس التنفيذي للعمليات في (Brizi)، ومحمد رضا الدهيري مهندس برمجيات في شركة (Zillo)، ومينا يوسف مهندس برمجيات في (MFR)، وهيثم بسيوني مدير تطوير المنتجات في (Vezeeta)، ومحمود سباعي الشريك المؤسس في (Garment.io)، وأحمد أشرف خبير التسويق في (Sky Scanner)، وخالد صادق مسؤول قسم التكنولوجيا في (The Planet)، إضافة إلى العديد من خريجي مبادرة «مليون مبرمج عربي» من مختلف أنحاء العالم.

تأهيل

الجدير بالذكر أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» تهدف لتدريب مليون شاب عربي على لغات البرمجة وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم، وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم في مجالات العلوم المتقدمة، وتوفير التدريب العلمي المتخصص لهم لمساعدتهم على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، ليكونوا مستعدين للتعامل بكفاءة عالية مع جميع متطلبات اقتصاد المستقبل الرقمي بما يسهم في الارتقاء بواقع المنطقة العربية، وتحفيز الابتكار وصناعة التغيير الإيجابي، وغرس الأمل وسط الشباب العربي.

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