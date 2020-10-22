فريق منطاد الإمارات يصمم منطاد «البيت الإبراهيمي»

المصدر: الشارقة - وام

كشف منطاد الإمارات عن بدئه بتصميم وتصنيع منطاد «البيت الإبراهيمي»، لتحليقه في المهرجانات التي تقام في مختلف دول العالم، وذلك ضمن تجسيد شباب الإمارات للرؤية الإنسانية التي تدعو لها قيادة وشعب دولة الإمارات، لتلاحم الأخوة والشعوب بين الأديان السماوية جمعاء.

وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، إن منطاد البيت الإبراهيمي يجسد الحلم الذي راود جميع عظماء العالم للسلام الذين طمحوا وعملوا خلال العقود الماضية لتحويله إلى واقع ملموس على الساحة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط، يبشر بمستقبل مشرق في مختلف المجالات الإنسانية والعلمية وغيرها.

وأكد الكابتن المنصوري أن العمل على هذا المشروع الكبير والمميز سيكون بقيادة إماراتية، وبمشاركة طاقم دولي يحمل رسالة عن الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وسماحة دين الإسلام الحنيف في التعايش مع مختلف الأديان.

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