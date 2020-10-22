7924 عينة غذائية تم فحصها في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

بلغ عدد العينات الغذائية، التي تم فحصها في مختبر الأغذية ورقابة البيئة التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 7924 عينة غذائية، خلال الأشهر التسعة الماضية، وبينت التحاليل أن 1720عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة مقابل 6095 عينة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، و109 عينات غير غذائية لا يتم مقارنتها بالمواصفات القياسية، وذلك ضمن جهود دائرة البلدية والتخطيط في إحكام الرقابة على السلع الغذائية قبل تداولها وطرحها في الأسواق، وخلال عملية التداول من أجل حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وكشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ«البيان» عن انتهاء المرحلة الثانية من تنفيذ خطة المسح الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد في الأغذية والأسطح في الإمارة، التي أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، والبدء بتنفيذ مشروع تجهيز مختبر لفحص بقايا المبيدات في مختلف أنواع الأغذية، ويسهم المشروع في حماية المستهلك من الأمراض الناجمة عن تلوث المواد الغذائية من بقايا المبيدات من خلال مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والحد من استيراد المنتجات الغذائية الملوثة ببقايا المبيدات، وإجراء مسح لعدد من المساجد في عجمان، للتأكد من خلوها من الملوثات والبكتيريا، التي توثر على الصحة العامة للمصلين.

وأكد اهتمام وحرص الدائرة في تعزيز الرقابة الغذائية، لافتاً إلى أن عمل مختبر الأغذية يرتكز على إجراء تحاليل فيزيائية ومكروبيولوجية كيميائية للعينات الواردة للمختبر، حيث يقوم المختبر بتحليل عينات غذائية ومياه مختلفة، بالإضافة إلى القيام بتحليل عينات غير غذائية وفقاً للحدود التي تنص عليها المواصفات القياسية المعتمدة.

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