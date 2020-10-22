توصية بحمية غذائية لاستعادة نشاط متعافي «كوفيد 19»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أوصى مستشفى رأس الخيمة، باتباع حمية غذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية للجسم خلال مرحلة ما بعد التعافي من «كوفيد 19»، ومنها تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والالتزام بالنظافة وسلامة الأغذية أثناء التحضير، وتناول وجبات بسيطة وصحية وطازجة ومُحضّرة في المنزل، مع تجنب المأكولات السريعة ومأكولات المطاعم، وتناول الأطعمة الطازجة وغير المعالجة يومياً، واختيار الخضروات والفواكه الطازجة كبديلٍ عن الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون أو الملح، وشرب كمية كافية من الماء يومياً.

وأكدت ربا الحوراني رئيسة قسم التغذية بمستشفى رأس الخيمة، أن التغذية المثالية تلعب دوراً محورياً في زيادة فُرص تعافي المُصابين بالمرض، ما يستوجب تخصيص تعليمات برامج الحمية الغذائية استناداً إلى تقييم حالة النشاط البدني والمُضاعفات والاعتلالات الأخرى المُصاحبة للمرض.

إرهاق

وأشارت إلى أن المُصابين خلال مرحلة التعافي من «كوفيد 19» يعانون من أعراض الإرهاق وضيق التنفس وفقدان الشهية، ما يصعب عليهم تناول كميات كافية من الأطعمة ويعرّضهم للإصابة بنقص التغذية، وينبغي في هذا الإطار استشارة خبير تغذية يُساعد في وضع حمية لتحديد حاجة المريض من الغذاء والسوائل.

وأوضحت الحوراني: يخضع المصابون بـ«كوفيد 19» في مستشفى رأس الخيمة إلى عملية تقييم شاملة، تُساعد في علاج الأعراض المتبقية للمرض؛ ويشمل ذلك علاج صعوبة التنفس واستئناف ممارسة التمارين الرياضية والعودة لمزاولة الأنشطة الوظيفية، وتحسين الصحة النفسية ومعالجة الأعراض اللاحقة لاستخدام أنابيب التغذية.

وقال الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: يأتي فقدان الشهية كأبرز الأعراض التي عانى منها غالبية المرضى الذين انضموا للبرنامج الأول من نوعه الذي أطلقه المُستشفى لإعادة تأهيل المتعافين من الفيروس، في حين واجه البعض صعوبة في بلع الطعام، كما واجه بعض المرضى ضغوطات نفسية وحالات من الأرق.

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