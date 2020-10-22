بحث تعزيز سلامة مستخدمي مسارات الدراجات الهوائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحث معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، خلال اجتماع تنسيقي مجالات التعاون بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي في تشغيل السكوتر الكهربائي، وسن التشريعات والقوانين، للحفاظ على سلامة مستخدمي مسارات الدراجات الهوائية واستعراض خطة الهيئة في التوسع بتنفيذ المسارات.كما تم بحث مشروع استراحة الشاحنات المتكاملة، الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص بجانب المشاريع المتعلقة بتحسين جودة الحياة في المدينة.

يأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية بين الجانبين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالأمن وسلامة منظومة الطرق وأنظمة النقل العام في إمارة دبي، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي للأعوام 2017 - 2021.

خطة

واطلع وفد القيادة العامة لشرطة دبي على خطة الهيئة في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية، التي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان والتحول نحو النقل المستدام، كما تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لرؤية دبي 2021 الرامية لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين والأكثر أمناً.

وبلغ إجمالي طوال مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حتى بداية العام الجاري 425 كيلو متراً، وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلو متراً بحلول عام 2025، وتسعى الهيئة من تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية إلى ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

واستعرض الجانبان خطة التشغيل التجريبي لأنظمة السكوتر الكهربائي، الذي يعد أحد عناصر التنقل الفردي، وبرز استخدمه مؤخراً على مستوى العالم ضمن منظومة التنقل للميل الأول والأخير.

تجريب

وتشمل خطة الهيئة تشغيل السكوتر الكهربائي بصورة تجريبية اعتباراً من الأسبوع المقبل في خمسة مواقع هي بوليفارد محمد بن راشد ومدينة دبي للإنترنت وشارع الثاني من ديسمبر والرقة وأبراج بحيرات جميرا، وتم اختيار هذه المناطق وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي وتوفر البنية التحتية المتكاملة.

وتم مناقشة حركة الشاحنات في دبي، التي يزيد عدد رحلاتها على 145 ألف رحلة يومياً تنقل خلالها قرابة ثلاثة ملايين طن والتوقعات المستقبلية لحركة الشاحنات، واستعرضت الهيئة مشروع تنفيذ المحطة المتكاملة لاستراحة الشاحنات في مدينة دبي لاند بالقرب من شارع الإمارات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعد هذه الاستراحة أول منطقة متكاملة لاستراحة الشاحنات تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة على مستوى إمارة دبي، وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة أكثر من 60% وتبلغ مساحتها 5 هكتارات وتشتمل على 100 موقف للشاحنات والمركبات الثقيلة وعدد من المرافق والخدمات، التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات.

18 استراحة

ونفذت الهيئة 18 استراحة مؤقتة للشاحنات في حرم الطريق بسعة إجمالية تبلغ 538 موقفاً، ووزعت هذه الاستراحات في عدد من الطرق الحيوية في إمارة دبي لتوفير مواقف آمنة ومريحة للشاحنات أثناء فترة الحظر.

وأشاد معالي مطر محمد الطاير بمخرجات الاجتماعات الدورية مع القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق والتكامل في جميع المجالات وتحديداً تلك المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية في الطرق والأمن والسلامة في مختلف وسائل النقل الجماعي، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في دبي.

من جانبه، ثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات الذي أسهم في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك الذي يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح على هذه الأرض الطيبة، وأشاد بجهود فرق العمل المشتركة بين الجانبين.

13

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات المشاريع المرورية المشتركة خلال الفترة من 2017 حتى 2021، والتي بلغت 13 مشروعاً أهمها استراتيجية دبي للسلامة المرورية 2017 ـ 2021 التي أسهم تطبيقها في خفض معدل وفيات الحوادث من 2.5 لكل 100 ألف من السكان في 2017 إلى 2.3 وفاة في 2019.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز