متدربون إماراتيون في «لوكهيد مارتن» يستعرضون ابتكاراتهم التكنولوجية

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض نخبة من المتدربين الإماراتيين لدى لوكهيد مارتن، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية ومقرها الولايات المتحدة، مؤخراً، ابتكاراتها من مشاريع التكنولوجيا المتقدمة أمام كبار مسؤولي قطاع الدفاع في دولة الإمارات.

وبحضور قيادات من مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، وهيئة تمكين صناعات الدفاع والأمن في دولة الإمارات، وقيادات من (ايدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، قدمت مجموعة من طلاب الجامعات الإماراتية نتائج الدورات التدريبية الصيفية التي أنجزوها في مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية (CISS) في مدينة مصدر، واستعرضوا الحلول الأمنية التي عملوا على ابتكارها لقطاعي الدفاع والطيران.

وقام متدربو فريق الذكاء الاصطناعي (AI) في البرنامج الصيفي الذي استقطب طلاباً من مبادرة (توازن) لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية (SEEDS)، بعرض حلّ مبتكر لفحص معزّز للطائرات، تم تطويره عن بُعد بالتعاون مع مرشدين من قسم الملاحة الجوية التابع لشركة لوكهيد مارتن في فورتوورث، تكساس، في الولايات المتحدة.

تطوير

وطوّر الطلاب شبكة ذكاء اصطناعي عصبية لاكتشاف عيوب الطلاء والأساس في الطائرات، لتطبيقها على الطائرات المسيرة التي تقوم بعمليات التفتيش على منصّات مثل (C-130) و(F-16). وسيوفر هذا الحل كثيراً من الوقت والتكلفة بالمقارنة مع عمليات الفحص اليدوية الطويلة للعيوب على أجنحة الطائرات وهياكلها.

وبهذه المناسبة، قال مطر الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في (توازن): «في إطار جهودنا المتواصلة لدعم تطوير رأس المال البشري الأساسي والمؤهل في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا، تفخر (توازن) بشراكتها مع لوكهيد مارتن في برنامج التدريب الصيفي المتخصص في الدفاع والتكنولوجيا، بالتنسيق مع مبادرتنا لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية (SEEDS)، ونتطلع إلى تطوير هذا التعاون وتحقيق مزيد من النجاح في السنوات القادمة».

ومن جانبه قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في (ايدج): « يتوجه الاهتمام نحو تطوير قدرات الأفراد في التقنيات الجديدة ونفخر بمتابعة الأداء المتميز لمواهبنا الوطنية الشابة وابتكاراتها في مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية (CISS)».

حلول

يستضيف مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية (CISS) منذ عام 2017، برامج تدريب تعتمد على الكفاءة، ونفذ سلسلة من برامج تطوير التكنولوجيا المخصّصة للمهندسين الإماراتيين والمحترفين في هذا المجال. وفي هذا العام، حصل 16 طالباً على تدريب متخصص في تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم المركبات الجوية المسيّرة، وتمارين المحاكاة الدفاعية، ومهارات إدارة الأعمال، وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والعمل على مشاريع حقيقية ينعكس تأثيرها الإيجابي على قطاعي الطيران والدفاع في الإمارات العربية المتحدة.

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