حاكم الشارقة يفتتح مجلس ضاحية الصبيحية بمدينة خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مجلس ضاحية الصبيحية بمدينة خورفكان.

وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المجلس، مطلعاً على ما يضمه المبنى من مجالس ومكاتب وقاعات.

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز الفعاليات والخدمات، التي يقدمها المجلس لسكان المنطقة ومدى الاستفادة منها، بما يحقق أدوار واختصاصات المجلس في تحقيق الألفة الاجتماعية والتواصل بين أفراد الحي ودعم ترابطهم، بالإضافة إلى تواصلهم مع كg الجهات الحكومية لإيصال صوتهم وتلبية احتياجاتهم.

واطلع سموه على مخططات المشروعات المستقبلية لمجالس الضواحي في مختلف مدن ومناطق الإمارة، موجهاً دائرة شؤون الضواحي والقرى بالحرص على توفير كg احتياجات الضواحي بما يتناسب مع خصوصية كل مدينة.

ويتميز مبنى مجلس الضاحية بطراز عمراني محلي وعصري، بجانب مرافق رحبة، تلبي بشكل فاعل مختلف الاحتياجات الاجتماعية، التي تقدمها المجالس علاوة على احتضانها لكل المهام والخدمات المختلفة المقدمة للأهالي والأسر.

وتمتد مساحة المبنى إلى 1037 متراً مربعاً، وتضم مجلسين وصالة استقبال و5 غرف للمكاتب ومخزن ومطبخ تحضيري ودورات المياه، أما المساحة الممتدة لأرض المشروع فتبلغ 3500 متر مربع، تم فيها إنشاء أسوار ديكورية للمجلس على طول 256 متراً، وإنشاء مواقف للسيارات مع الملحق الخدمي وغرف الخدمات.

حضر الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز